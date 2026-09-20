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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النظافة وتعليم الجيزة يطلقان برنامجا لتوعية الطلاب بالتشجير وزراعة الأشجار بالمدارس

اتحضر للأخضر
اتحضر للأخضر
أحمد زهران

أطلقت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برنامجا توعويا وتدريبيا شاملا للطلاب.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات التوعية البيئية داخل المدارس، والتعريف بأهمية التشجير ودوره المحوري في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة.

وأوضح اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أن البرنامج يتضمن تدريب الطلاب عمليًا على زراعة الأشجار والنباتات ومراعاتها، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التعليمية بالمحافظة لترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية لدى النشء.

وأكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أنه تم تنفيذ فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" بمدرسة أحمد لطفي السيد بنطاق حي العمرانية؛ حيث تدرب الطلاب عمليًا على طرق زراعة الأشجار والنباتات المختلفة، وكيفية العناية بها، والاستخدام الأمثل للمياه في عمليات الري.

وتأتي هذه الجهود في ظل التشاركية الممتدة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، لتأكيد أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري، وترقية الرؤية الجمالية والبصرية بكافة أحياء ومراكز محافظة الجيزة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة اتحضر للأخضر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

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