سماح أنور توجه رسالة إلى فتاة يشبهها البعض بها

حرصت الفنانة سماح أنور على توجيه رسالة إلى إحدى الفتيات التي يرى البعض تشابهاً معها، مؤكدة أنها لم تلتقِ بها من قبل رغم تلقيها أسئلة متكررة عنها من أصدقائها والمقربين منها.



وقالت سماح أنور في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»: «الجميع يسألني عنها، لكنني لم ألتقِ بها، والكل يقول إنها تشبهني».



وأضافت: «إذا كانت متأثرة بي ويهمها ما أقوله، فأنا أرى أن الإنسان ينجح أكثر حين يكون شبيهاً بنفسه، وأتمنى لها أن تكون أكثر شبهاً بذاتها».



كان مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة أعلن عن تكريم الفنانة سماح أنور ضمن فعاليات دورته الرابعة، التى تحمل اسم الفنانة الراحلة سناء جميل، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2026.