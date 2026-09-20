محافظ بورسعيد: تنفيذ 80% من تطوير وتشجير الكورنيش السياحي وساحة النصر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية من كورنيش بورسعيد السياحي بطول 3 كيلومترات، بداية من مجمع المطاعم وصولًا إلى نادي العاملين بالمحافظة والاحياء، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمشروع

ورافق المحافظ المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الثانية، والتي شهدت الانتهاء من إزالة كافة الأرصفة القديمة، فيما تتواصل أعمال إزالة المخلفات، إلى جانب أعمال معالجة الرخام الخاص بالكورنيش وتمهيد وتجهيز المنطقة، تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الواجهة السياحية

بورسعيد تستعد لواجهة حضارية جديدة .. معدلات متقدمة في تطوير الكورنيش السياحي .. وساحة النصر

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التشطيبات أكثر من 80%، استعدادًا لافتتاح الساحة، وشملت الأعمال تنفيذ الزراعات والأعمدة الديكورية ومناطق المشاة والإضاءة العامة وأعمال البازلت والإنترلوك، إلى جانب تجهيز أماكن انتظار السيارات.

وتضمنت أعمال التطوير أيضًا تنفيذ أعمال البنية التحتية لكافة مسطحات ساحة النصر، بما يحقق التكامل بين أعمال المرافق والتنسيق الحضاري، ويعزز المظهر الجمالي للساحة، في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة الميادين والمحاور والواجهات الرئيسية، بما يواكب أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة