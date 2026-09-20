قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقلها 255 ألف جنيه.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027
مشروع وثابت عن النبي.. حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟
فورد موستنج ماك E 2026 GT.. بقوة تقارب 500 حصان
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إشبيلية
بالأرقام .. ماذا قدّم محمد صلاح في ليلة تاريخية أمام جالاتا سراي؟
عبد الناصر محمد: اعتزلت كرة القدم بـ«مزاجي».. وأخشى ظلم اللاعبين
مشهد أبوي مؤثر .. البابا تواضروس يُوقف بكاء طفل ويُوقّع له على «التيشيرت»
مصادر تكشف عن زيارة للحرس الثوري الإيراني لمواقع الحوثيين باليمن
أصالة عن أول مكان ذهبت إليه بعد عودتها لسوريا: «رحت عند قبر بابا وحكيت له كل اللي بسطني»
«نفسي أدرّب منتخب مصر» .. عبد الناصر محمد يكشف حلمه الأكبر
مُتحدث «التعليم العالي»: الوزارة تطرح 3 بدائل أمام الطلاب الـ85 المُتضررين من أزمة طب بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مُتحدث «التعليم العالي»: الوزارة تطرح 3 بدائل أمام الطلاب الـ85 المُتضررين من أزمة طب بورسعيد

أزمة طب بورسعيد
أزمة طب بورسعيد
رحمة سمير

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة طرحت ثلاثة بدائل أمام الطلاب الـ85 الذين تأثرت أوضاعهم بعد إعادة تقييم أعداد المقبولين بكلية الطب في جامعة بورسعيد الأهلية، موضحًا أن لجنة القطاع الطبي اجتمعت بتوجيهات من الوزير لدراسة الموقف من مختلف جوانبه.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، أن لجنة القطاع الطبي هي اللجنة الفنية المختصة بتقييم الموارد البشرية والمادية في الجامعات، وخاصة كليات الطب، وتحدد مدى قدرة المستشفى الجامعي على استيعاب أعداد الطلاب في مجال التدريب العملي، مشيرًا إلى أن كلية الطب في فاقوس، وهي كلية حكومية، سبق إغلاقها بناءً على تقييم اللجنة للموارد البشرية والمادية.

وأوضح أن الوزارة تحرص على احترام ما تنتهي إليه لجنة القطاع الطبي، باعتبار أن قراراتها تستهدف تحقيق تدريب فعال للطلاب، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت أمام الطلاب الـ85 ثلاثة بدائل، يتمثل الأول في الاستمرار بجامعة بورسعيد الأهلية في تخصص الصيدلة، والثاني في جامعة الإسماعيلية الأهلية بتخصصي العلاج الطبيعي وطب الأسنان، والثالث في جامعة الملك سلمان الأهلية بتخصصات الطب البشري والعلاج الطبيعي وطب الأسنان.

وكشف أن آخر إحصائيات الموقف، وفقًا لآخر اتصال مع رئيس جامعة بورسعيد الأهلية، أظهرت أن 36 طالبًا من أصل الـ85 التحقوا بالفعل بكليات طب خاصة وأهلية، بينما سحب 19 طالبًا ملفاتهم واتجهوا إلى كلية الطب في جامعة الملك سلمان، ليصل إجمالي الطلاب المرشحين للطب البشري إلى 55 طالبًا.

وأضاف أن بعض الطلاب اختاروا تخصص الصيدلة في جامعة بورسعيد الأهلية، فيما اختار آخرون طب الأسنان في جامعة الإسماعيلية الأهلية، واتجه آخرون إلى العلاج الطبيعي، موضحًا أن نحو 12 طالبًا لا يزالون لم يختاروا أيًا من البدائل الثلاثة المطروحة أمامهم.

وأشار إلى أن رئيس جامعة بورسعيد الأهلية يتواصل مع هؤلاء الطلاب لطرح جميع الاختيارات المتاحة أمامهم، وتيسير التحاقهم بجامعات أخرى وفقًا للفرص المتاحة.

وأكد أن جامعة الملك سلمان توفر تدريبًا منتظمًا لطلابها في مستشفيات وزارة الصحة، موضحًا أن الجامعة تشهد إقبالًا كبيرًا، ولا يزال لديها طلاب على قائمة الانتظار.

عادل عبد الغفار الطلاب المتضررين بورسعيد الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

اكرامي

جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

ترشيحاتنا

وظائف وزارة العمل

فرص جديدة في 12 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للقطاع الخاص برواتب مجزية

التوقيت الشتوي

عودة التوقيت الشتوي في مصر.. الموعد الرسمي وطريقة ضبط الساعة بدقة

انكسار الموجة الحارة

طقس الساعات المقبلة.. انكسار الموجة الحارة وتراجع تدريجي لدرجات الحرارة بدءاً من اليوم

بالصور

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027

3 نجوم مصريين يجتمعون في ليلة غنائية مصرية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بطولة منى زكي.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل «طالع نازل»

منى زكي
منى زكي
منى زكي

تشتري فينيو ولا ماجنيت.. مقارنة لأكثر سيارتين إثارة للجدل في السوق المصري

فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد