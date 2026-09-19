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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تشتري فينيو ولا ماجنيت.. مقارنة لأكثر سيارتين إثارة للجدل في السوق المصري

فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت
كريم عاطف

يشهد سوق السيارات المصرية منافسة جديدة داخل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، بعد طرح هيونداي فينيو المجمعة محليا بالتزامن مع توافر نيسان ماجنيت المجمعة محليا، مع تقارب واضح في الأسعار، لكن باختلافات مهمة في التصميم والمحرك والتجهيزات.

على مستوى الشكل الخارجي، تقدم فينيو تصميم أقرب إلى لغة هيونداي الحالية، مع مقدمة مرتفعة وشبكة أمامية بارزة وخطوط جانبية حادة تمنحها مظهر رياضي، بينما تعتمد ماجنيت على شبكة أمامية بتصميم خلية النحل، ومصابيح LED ومصابيح نهارية على شكل حرف L، إلى جانب عجلات 16 بوصة وخلوص أرضي مرتفع يبلغ 205 مم.

وبالنظر إلى الأبعاد، تأتي فينيو بطول 3995 مم، وعرض 1770 مم، وارتفاع 1617 مم، وقاعدة عجلات 2500 مم، مع صندوق أمتعة 355 لتر، أما ماجنيت فتبلغ 3994 مم طولا، و1758 مم عرض، و1572 مم ارتفاع، وقاعدة عجلاتها 2500 مم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 336 لتر، ويمكن زيادتها إلى 690 لتر بطي المقاعد الخلفية.

أما المحرك، فتعتمد فينيو على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 123 حصانا وعزم 151 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، في المقابل تستخدم ماجنيت محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر تيربو بقوة نحو 100 حصان وعزم 152 نيوتن متر، متصل بناقل CVT.

داخل المقصورة، تقدم فينيو شاشة ترفيه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع تكييف أوتوماتيكي ومثبت سرعة ودخول ذكي وزر تشغيل، أما ماجنيت فتقدم شاشة 8 بوصات، وشاشة عدادات رقمية 7 بوصات، واتصال لاسلكي بالهاتف، وتشغيلا عن بعد، وفي الفئات الأعلى كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، إلى جانب تجهيزات عملية مثل فتحات تكييف خلفية ومساحات تخزين متعددة.

أما عن سعر السيارة هيونداي فينيو ‏، فتاتي كالتالي :

- الفئة الأولى بسعر 850 ألف جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 920 ألف جنيه 

أما عن سعر السيارة نيسان ماجنيت‏، فتاتي كالتالي : 

- الفئة الأولى بسعر 788 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 848 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 868 ألف جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 888 ألف جنيه

هيونداي نيسان هيونداي فينيو نيسان ماجنيت فينيو ماجنيت

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