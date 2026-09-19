محمد فارس لـ بيزيرا بعد رحيله عن الزمالك: الناس دي وقفت معاك.. ده رد الجميل؟

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، فيديو تقديم البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك السابق، بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي، معتبرًا أن الفيديو تضمن رسائل وإسقاطات اعتبرها مسيئة لنادي الزمالك وجماهيره.

بيزيرا

وقال محمد فارس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مكنتش أتخيل إن بيزيرا، اللي تم وصفه من الإعلام الرسمي لنادي الزمالك أنه "ابن ميت عقبة"، واللي في قلوب الزمالكاوية، واللي شبههم، وإنه واحد منهم… أيوة واحد منهم، يوافق إن فيديو تقديمه من خلال نادي شباب أهلي دبي يبقى فيه الرسائل والإسقاطات الصعبة دي».

وأضاف: «عيب عليك والله! ده الناس دي وقفت معاك لدرجة إنهم كانوا عايزينك تروح قايمة كأس العالم بتاعة البرازيل».

واختتم فارس حديثه متسائلًا: «ده رد الجميل؟!».

كان نادي شباب الأهلي دبي قد أعلن رسميًا التعاقد مع خوان بيزيرا، قادمًا من نادي الزمالك، ليخوض اللاعب تجربة جديدة مع الفريق الإماراتي خلال الفترة المقبلة.