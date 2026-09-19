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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الابتدائي للثانوي| خريطة توزيع درجات أعمال السنة والامتحانات هذا العام

الدارسة في المدارس
الدارسة في المدارس
ياسمين بدوي

أصدر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بيانا إعلاميا شرح خلاله خريطة توزيع درجات التقييمات (أعمال السنة) والامتحانات النهائية في مراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي٢٠٢٧/٢٠٢٦ ، مؤكدا ما يلي : 

المرحلة الابتدائية 

  • ٤٠٪ تقييمات و٦٠٪ امتحانات نهائية
  • مخصص ١٠٠ درجة لكل مادة.
  • توزيع درجات التقييمات (الواجب المنزلي: ٥ درجات، كراسة الحصة: ٥ درجات، التقييم الأسبوعي: ١٠ درجات، الاختبار الشهري: ١٥ درجة، المواظبة والسلوك: ٥ درجات)

 صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية

  •  ٧٠٪ تقييمات و٣٠٪ امتحانات نهائية
  • توزيع درجات التقييمات(٢٠٪ للتقييم الأسبوعي،
    ١٥٪ لاختبار الشهر الأول، ١٥٪ لاختبار الشهر الثاني، ١٠٪ للمواظبة والسلوك.
    ١٠٪ لكراسة الواجب)

الصفان الأول والثاني الثانوي العام

  •  ٧٠٪ تقييمات و٣٠٪ امتحانات نهائية
  • توزيع درجات التقييمات
    ( ١٠٪ للسلوك والمواظبة، ١٥٪ لكراسة الحصة والواجب، ١٥٪ للتقييم الأسبوعي،
    ١٥٪ لاختبار الشهر الأول، ١٥٪ لاختبار الشهر الثاني)

 الصف الثاني بالبكالوريا 

  • التقييمات شرط لدخول امتحان الفرصة الأولى
  • لا توجد أعمال سنة، ولكن يُشترط لدخول امتحان الفرصة الأولى إنجاز الطالب ٦٠٪ من التقييمات، وتوزيعها كما يلي:
    ( ١٥ درجة للمشروع، ٢٠ درجة للتقييم الأسبوعي، ١٥ درجة للأداء المنزلي وأداء الحصة، ١٠ درجات للسلوك والمواظبة، ٢٠ درجة للتقييم الشهري الأول، ٢٠ درجة للتقييم الشهري الثاني).

 الشهادات العامة 

الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام : لا توجد أعمال سنة ولا تقييمات، ولكن تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على فصلين دراسيين، وتكون موحدة على مستوى المحافظة، بينما تُعقد امتحانات الثانوية العامة في نهاية العام فقط، وتكون موحدة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور تامر شوقي أن الخلاصات والاستنتاجات من هذه الخريطة تشير إلى الاتي : 

  • تفاوت نسبة التقييمات أو أعمال السنة والامتحانات النهائية بين المراحل التعليمية.
  • أقل نسبة للتقييمات وأعلى نسبة للامتحانات النهائية في صفوف المرحلة الابتدائية (٦٠/٤٠)، مقارنة بصفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية (٣٠/٧٠)، وهذا وضع معكوس؛ فمن غير المنطقي تركيز ٦٠٪ من درجة المادة على امتحانات آخر العام لأطفال المرحلة الابتدائية،  مقارنة ب ٣٠٪ فقط في المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث يُفترض أن تكون النسبة الأعلى للتقييمات المستمرة لأطفال الابتدائي، في ضوء أنهم في مراحل التأسيس، فضلًا عن أنهم أكثر قابلية لظروف تؤثر عليهم في الامتحانات النهائية، مثل المرض، في ضوء ضعف مناعتهم.
  • تتشابه مكونات التقييمات  في كافة الصفوف الدراسية، في حين يختلف فقط توزيع الدرجات على نفس المكونات بين بعض المراحل.
  • اختلاف وضع البكالوريا عن الشهادتين الإعدادية والثانوية
  • الصف الدراسي الوحيد الذي يشمل تقييمات، لكنها لا تُضاف للمجموع، ويعتبر إنجازها شرطا لدخول الامتحانات، هو الصف الثاني بالبكالوريا، بينما لا يشمل الصفان الثالث الثانوي والثالث الإعدادي أي تقييمات، ولا يوجد أي شرط متصل بها لدخول الامتحانات الا استيفاء نسب الحضور القانونية حال تطبيقها.
الخبير التربوي درجات التقييمات أعمال السنة الامتحانات التعليم

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