مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بـ الإسكندرية

شهد الطريق الدولي بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، ما أسفر عن مصرع سائق الميكروباص وإصابة 6 أشخاص آخرين بإصابات وجروح متفاوتة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الدولي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته والتعامل مع آثاره.

وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين السيارة الملاكي والميكروباص، ما أدى إلى فقدان قائد الميكروباص السيطرة على المركبة وانقلابها، قبل أن تتجاوز الحواجز الخرسانية بالطريق وتنقلب عدة مرات، وفقًا للمعلومات الأولية.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق الميكروباص، فيما أصيب 6 أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتواصل الجهات المعنية أعمالها لرفع آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.