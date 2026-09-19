برلماني: الاستعداد الحكومي يحمي الأسواق من تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة استعدادها للمؤتمر المقرر عقده خلال شهر أكتوبر، بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي في توقيت مهم لمناقشة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق والأسعار.

وأضاف أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس السيسي على تأمين احتياجات البلاد بصورة دائمة من السلع الأساسية، والحفاظ على أرصدة ومخزونات كافية لفترات زمنية مطمئنة، بما يسمح بالتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة الإمدادات أو توافر المنتجات في الأسواق.

المتابعة اليومية لحركة الأسواق

وقال النائب جمال أبو الفتوح، إن ملف الأمن الغذائي وتوافر السلع لا يرتبط فقط بتوفير الكميات المطلوبة، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تبدأ من تأمين مصادر الإمداد، مرورا بعمليات النقل والتوزيع، وصولا إلى وصول السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة، لافتا إلى أهمية المتابعة اليومية لحركة الأسواق.

وأشار إلى أن توجيهات الحكومة للمحافظين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع تمثل جانبا أساسيا في متابعة توافر السلع الرئيسية والتعامل مع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تضر بحقوق المستهلكين.

وأوضح ضرورة استمرار الحملات الرقابية بصورة منتظمة، وعدم اقتصارها على فترات أو مناسبات محددة، مع التأكد من إعلان الأسعار بوضوح أمام المواطنين ومراجعة مدى الالتزام بها، إلى جانب متابعة توافر السلع في مختلف المناطق وعدم تركيزها في نطاقات جغرافية محددة.

وشدد النائب جمال أبو الفتوح، على أن الاستعداد المسبق يمثل عاملا مهما في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، خاصة أن أي اضطرابات في الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على حركة السلع وتكلفتها .