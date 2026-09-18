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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يواصل حضوره الميداني لخدمة المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية

مستقبل وطن
مستقبل وطن
فريدة محمد

قالت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، إنها تشرفت بالمشاركة برفقة النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، في جولة لقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن الجولة شهدت عددا من الفعاليات والمبادرات التي استهدفت دعم المواطنين وتقديم خدمات مباشرة لعدد من الفئات المستحقة.

وأضافت أن الجولة مثلت يوما حافلا بالعمل الميداني، وشملت عددا من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة ودعم الأسر، إلى جانب الجانب التنظيمي للحزب بالمحافظة، مشيرة إلى أن ملف التعليم شهد سداد المصروفات الدراسية بالكامل للطلاب غير القادرين في مختلف المراحل التعليمية بمراكز محافظة القليوبية، في إطار دعم الأسر التي تواجه أعباء مالية مرتبطة ببدء العام الدراسي، ومساندة الطلاب غير القادرين على تحمل تلك المصروفات.

توفير مستلزمات طبية وأدوية

وفي قطاع الصحة، أشارت النائبة إنجي نصيف إلى توفير مستلزمات طبية وأدوية للمستشفى الجامعي ببنها بقيمة بلغت نحو مليوني جنيه، بما يدعم احتياجات المستشفى ويساهم في توفير بعض المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، لافتة إلى أن الجولة شهدت كذلك تنظيم احتفالية جماهيرية لتسليم جهاز 300 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج، إلى جانب الإعلان عن مضاعفة أعداد المستفيدات من المبادرة لتصل إلى 3000 عروسة على مستوى الجمهورية، بما يستهدف مساندة الأسر والتخفيف من الأعباء المرتبطة بتجهيز المقبلين على الزواج.

وقالت إن دعم الأسر والشباب يمثل جانبا مهما من العمل المجتمعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الزواج، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تستهدف تقديم مساعدة مباشرة للأسر المستفيدة.

وعلى المستوى التنظيمي، أوضحت النائبة إنجي نصيف، أن الجولة تضمنت افتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة القليوبية، إلى جانب عقد لقاء تنظيمي موسع بمشاركة كوادر الحزب بالمحافظة، لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التواصل بين المستويات التنظيمية المختلفة، لافتة إلى أن العمل الميداني يظل أحد المسارات الأساسية للتواصل مع المواطنين والتعرف بصورة مباشرة على احتياجاتهم، وهناك ضرورة لاستمرار المبادرات والفعاليات التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وأضافت، أن الجولة بمحافظة القليوبية جمعت بين العمل الخدمي والعمل التنظيمي، من خلال ملفات التعليم والصحة ودعم الأسر، إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي للحزب، بما يتيح استمرار التواصل مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع.

إنجي نصيف مجلس الشيوخ أمانة التنظيم المركزية حزب مستقبل وطن

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