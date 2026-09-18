صورة كشفت المستور.. ضبط طالبين بعد تلويحهما بإشارات خادشة للحياء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من طفلين لقيامهما بالتلويح بإشارات خادشة للحياء تجاه المارة بالطريق العام بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة.

تفاصيل القبض على طالبين

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بالصورة، وتبين أنهما طالبان، مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحين أن ذلك جاء على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما وبين القائم على نشر المنشور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.