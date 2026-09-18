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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالعمرانية

المتهم
المتهم
محمد شراط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد دراجة نارية، لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق بمنطقة العمرانية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة وقوع الحادث.

تفاصيل الواقعة 

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بدهس سيدة بدراجة نارية خلال عبورها أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق المتهم وضبطه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما جرى الوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال الفحص والتحريات بشأن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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