أحمد الشامي يحذر من انتحال شخصيته على أحد تطبيقات المواعدة

كشف الفنان أحمد الشامي عن تعرضه لواقعة انتحال شخصية على أحد تطبيقات التعارف، وذلك بعد أن توصل بعدد من الرسائل من أشخاص يسألونه عن سبب إلغاء مواعيد كان من المفترض أن تُعقد معهم.



وأوضح أحمد الشامي عبر منشور له على "فيسبوك"، أنه فوجئ بعدة رسائل وصلته على حسابه في "إنستجرام" يستفسر فيها مرسلوها عن سبب إلغائه المقابلة، وهو ما دفعه للتحقيق في الأمر إلى أن اكتشف أن شخصًا مجهولًا يستخدم صوره وبياناته لانتحال شخصيته على تطبيق تعارف.



وقال الشامي إنه تلقى عدة رسائل مماثلة استغرب منها في البداية، قبل أن يتضح له وجود حساب مزيف يحمل هويته على أحد تطبيقات المواعدة.



وحذر متابعيه من الثقة في التعارف عبر الإنترنت دون تحقق، قائلاً إن قبول لقاء شخص مجهول الهوية مغامرة غير محسوبة، ودعا الجميع إلى الحذر لأن “هناك أشخاصًا مخيفين من حولنا”.



وأكد الفنان ضرورة الحيطة عند التعامل مع حسابات غير موثقة على تطبيقات التعارف ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى تزايد حالات انتحال الشخصية واستغلال بيانات الأفراد دون علمهم.