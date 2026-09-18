نفس الأكل ونتائج مختلفة.. لماذا يتغير تأثير الوجبة الغذائية من شخص لآخر؟

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن تأثير الوجبة الغذائية يختلف من شخص لآخر، موضحة أن شخصين قد يتناولان الطعام نفسه، لكن أحدهما يشعر بالشبع والطاقة، بينما يعاني الآخر من الخمول أو الجوع سريعًا.

وأضافت نهلة عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العمر والجنس والوزن والنشاط البدني والحالة الصحية من أبرز العوامل التي تحدد استجابة الجسم للطعام، إلى جانب معدل الحرق والكتلة العضلية والعوامل الوراثية.

وأوضحت أن البصمة الجينية تختلف بين الأشخاص، كما أن الهرمونات والمراحل العمرية قد تؤثر على الشهية وطريقة تعامل الجسم مع الغذاء، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة والمشي لمدة نصف ساعة يوميًا يساعدان على تحسين الحرق والحفاظ على الوزن.

ولفتت إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون واختلاف بكتيريا الأمعاء قد تؤثر أيضًا على الاستجابة للأطعمة، مؤكدة أن النظام الغذائي المناسب لشخص ليس بالضرورة مناسبًا لآخر.