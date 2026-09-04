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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انتقائية الأطفال في الطعام.. متى تكون طبيعية ومتى تستدعي الطبيب؟

طفلة
طفلة
البهى عمرو

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن هناك الكثير من الأمهات تواجه مشكلة رفض أطفالهن بعض الأطعمة، إلا أن انتقائية الطفل في الطعام لا تعني دائما أنه يتدلل، فقد يكون السبب عدم تقبله طعم الطعام أو رائحته أو طريقة تقديمه، لذلك ينصح بتجربة تقديم الوجبة بأشكال مختلفة وإشراك الطفل في إعدادها واختيار الطبق المناسب له.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد،، أن بعض الأطفال قد يرفضون أطعمة معينة بسبب صعوبة هضمها أو وجود نقص في بعض الإنزيمات.

وأشارت إلى أن عدم تحمل اللاكتوز قد يسبب الانتفاخ وعدم تقبل اللبن، بينما توجد حالات أخرى تستدعي الفحص والتحاليل للتأكد من عدم وجود نقص أو مشكلة صحية تؤثر على التغذية.

وأكدت أهمية عدم الضغط على الطفل لإجباره على الطعام، وتركه حتى يشعر بالجوع، مع الاستمرار في عرض الأطعمة عليه بطرق مختلفة، موضحة أن الطفل قد يحتاج إلى تجربة الطعام أكثر من مرة قبل تقبله.

وشددت على ضرورة تنوع غذاء الطفل، ليشمل البروتين والخضروات والفواكه والكربوهيدرات والدهون، خاصة الأطفال الخدج أو المصابين بالأنيميا، مع متابعة حالتهم الغذائية والطبية.


 

الأطفال نهلة عبد الوهاب المناعة جامعة القاهرة

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