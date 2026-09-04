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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مجمع العريش الطبي

الخدمات الطبية بمجمع العريش الطبي
الخدمات الطبية بمجمع العريش الطبي
عبدالصمد ماهر

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رافق الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء في زيارة تفقدية لمجمع العريش الطبي التابع للهيئة، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوقوف على مستجدات التشغيل التجريبي للوحدات الطبية المتنقلة المجهزة بالمجمع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الزيارة شملت تفقد الوحدات الطبية المتنقلة والاطلاع على منظومة العمل والخدمات المقدمة، حيث يشمل التشغيل التجريبي ثمانية تخصصات طبية إلى جانب خدمات السونار والدوبلر والصيدلية، بما يعزز قدرة المجمع على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات ويسهم في تيسير حصول المواطنين والمنتفعين على احتياجاتهم العلاجية داخل المحافظة.

وأكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أن مشروع الوحدات الطبية المتنقلة جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المستمر مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» والوفد الأوروبي، معرباً عن حرص مختلف الجهات والشركاء الدوليين على دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، وموجهاً بضمان انتظام التشغيل ورفع كفاءة فرق العمل والالتزام بالمعايير المنظمة لتقديم الخدمة مع المتابعة المستمرة لمعدلات التردد واحتياجات المواطنين والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات تشغيلية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي حرص الهيئة على دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء وتعزيز التعاون مع المحافظة والجهات الشريكة، مشيداً بالتعاون المثمر مع «اليونيسيف» والوفد الأوروبي، ومشيراً إلى أن التشغيل التجريبي للعيادات بدأ منذ نحو شهر وبلغ إجمالي معدلات التردد نحو 500 متردد، بما يعكس الإقبال والاستفادة الفعلية من الخدمات المتاحة، مؤكداً استمرار التنسيق الكامل مع المحافظة لتطوير المنظومة وسد الاحتياجات التخصصية وتحسين آليات توفير وصرف العلاج وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وعلى هامش الزيارة عقد المحافظ ورئيس الهيئة اجتماعاً موسعاً لمناقشة موقف الخدمات الصحية والاحتياجات الطبية والتشغيلية وأبرز المعوقات، وبحث الحلول اللازمة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، حيث تناول الاجتماع تعزيز الخدمات التخصصية داخل المحافظة ودراسة إمكانية تشكيل لجان تخصصية في مجالي الأورام والروماتيزم لتقليل حاجة المرضى إلى الانتقال للمحافظات المجاورة، فضلاً عن بحث آليات التوسع في التعاقد مع معامل الباثولوجي والصيدليات الخارجية لتسهيل صرف الأدوية.

حضر الاجتماع اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء إيهاب حسن السكرتير العام للمحافظة والدكتور سيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالهيئة والدكتور عمرو عبدالعال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتورة ألفت سمير مديرة المنطقة الطبية وعدد من القيادات المعنية.

وزير الصحة والسكان الهيئة العامة للتأمين الصحي شمال سيناء العريش مجمع العريش

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