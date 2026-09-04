لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نشرت الفنانة نيللي كريم، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة نيللي كريم

وظهرت نيللي كريم، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب أنيق وناعم باللون الكحلي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نيللي كريم، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من المكياج لتكشف عن جمالها.

كما اختارت نيللي كريم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة نيللي كريم