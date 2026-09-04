حاول دهسها.. قصة موظفة خدمة العملاء مع سائق نقل ذكي بالمطرية| تفاصيل

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اتهام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بالاصطدام بسيدة عمدا وإحداث إصابتها، عقب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب إنزالها من السيارة قبل نقطة الوصول المتفق عليها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الواقعة، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات بشأنها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليها، وتبين أنها موظفة خدمة عملاء بإحدى الشركات، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، ومصابة بكدمات بالساق.

حاول دهس الفتاة

وبسؤال المجني عليها، قررت أنه بتاريخ أول الشهر الجاري، وأثناء استقلالها وأسرتها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة بسبب قيامه بإنزالها قبل نقطة الوصول المتفق عليها، وعقب نزولها من السيارة، اصطدم بها عمدًا، ما أسفر عن إصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، دون تعمده إحداث إصابة المجني عليها.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.