ريال مدريد يتحدى بيتيس لمواصلة انطلاقاته في الدوري الإسباني

يخوض فريق ريال مدريد اختبارًا جديدًا في الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب «لا كارتوخا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة «الليجا».

ويسعى الفريق الملكي إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول 3 جولات، ليجمع 9 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ريال مدريد يبحث عن الانتصار الرابع

يدخل ريال مدريد مواجهة بيتيس بمعنويات مرتفعة، في ظل النتائج المميزة التي حققها منذ بداية الموسم، حيث نجح في الفوز بجميع مبارياته الثلاث الأولى.

ويأمل الفريق في مواصلة سلسلة انتصاراته، خاصة أن أرقامه الأخيرة تعكس قوة البداية، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول في 17 من آخر 18 مباراة، كما حقق الفوز في 11 من آخر 12 مواجهة خاضها.

ولم تقتصر قوة ريال مدريد على حصد النقاط، إذ ظهر الفريق بشكل هجومي مميز خلال الجولات الثلاث الأولى، بعدما سجل 10 أهداف مقابل استقبال هدفين فقط.

على الجانب الآخر، يدخل ريال بيتيس المواجهة وفي رصيده 6 نقاط، جمعها من 3 مباريات، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويخوض بيتيس المباراة بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مباراتيه الأخيرتين أمام فالنسيا وريال سوسيداد، عقب خسارته أمام ليفانتي في الجولة الأولى.

وسجل ريال بيتيس 5 أهداف خلال مبارياته الثلاث الماضية، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليحصد الفريق 6 نقاط حتى الآن.

أرقام قوية لريال مدريد في بداية الموسم

فرض ريال مدريد نفسه كأحد أبرز الفرق في بداية الموسم الحالي، بعدما جمع 9 نقاط كاملة من أول 3 مباريات، ليكرر تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الافتتاحية للموسم للمرة الثانية على التوالي.

وتعيد هذه البداية إلى الأذهان ما حققه الفريق الملكي في موسمي 2022-2023 و2023-2024، عندما نجح أيضًا في الفوز بأول 3 مباريات بالدوري الإسباني.

كما واصل ريال مدريد تقديم مستويات هجومية قوية، بعدما سجل 10 أهداف في أول 3 جولات، ليؤكد امتلاكه العديد من الحلول الهجومية وقدرته على صناعة الفارق أمام منافسيه.

وتعيد الحصيلة التهديفية الحالية ذكريات بداية موسم 2018-2019، عندما تمكن ريال مدريد من تسجيل 10 أهداف أو أكثر خلال أول 3 جولات، في مؤشر جديد على القوة الهجومية للفريق منذ انطلاق الموسم.