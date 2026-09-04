مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.. الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات، وعلى رأسها انطلاق منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2026-2027.

ويبدأ الزمالك، ممثل الكرة المصرية وبطل الدوري المصري في الموسم الماضي، مشواره القاري بمواجهة إيه إس بورت الجيبوتي، في مباراة الذهاب التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي ريال بيتيس مع ريال مدريد في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة، بينما يشهد الدوري السعودي إقامة ثلاث مباريات، أبرزها الأهلي السعودي أمام الرياض، والشباب أمام الهلال.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

الزمالك × إيه إس بورت الجيبوتي – 8:00 مساءً – أون سبورت.

إيه إس بي إس أي × كورهوجو – 5:30 مساءً.

الترجي الجرجيسي × ديامبارس – 5:30 مساءً.

بانثيري × رايون سبورت – 6:00 مساءً.

أيه.أس.بي.أل. 2000 × جوانينج جالاكسي – 6:00 مساءً.

هلال الساحل × ويلوالو – 8:00 مساءً.

السويحلي × كي في زد – 8:00 مساءً.

شبيبة الساورة × حوريا كوناكري – 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إبسويتش تاون × ليفربول – 10:00 مساءً – beIN Sports 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس × ريال مدريد – 10:00 مساءً – beIN Sports 3.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

أبها × الاتفاق – 7:00 مساءً – ثمانية.

الأهلي السعودي × الرياض – 9:00 مساءً – ثمانية.

الشباب السعودي × الهلال السعودي – 9:00 مساءً – ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى × كومو – 9:45 مساءً – تطبيق ستار بلاي.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت × كولن – 9:30 مساءً – MBC Action.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون × أوكسير – 8:00 مساءً – beIN Sports 4.

باريس سان جيرمان × موناكو – 10:05 مساءً – beIN Sports 1.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

أفيلي × كيشونت – 9:45 مساءً.

فلاكويل × هانويل تاون – 9:45 مساءً.

أوسيت يونايتد × بونتيفراكت – 9:45 مساءً.

كوورن × شيبشيد – 9:45 مساءً.

ثري بريجيس × كينغستونيان – 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير × جالطة سراي – 8:00 مساءً – beIN Sports 5.

مواعيد مباريات الدوري العراقي

غزل الشمال × الجولان – 6:45 مساءً.

كربلاء × الكرخ – 6:45 مساءً.

نفط ميسان × نوروز – 9:00 مساءً.

الشرطة × أربيل – 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

بورتو × موريرنسي – 10:15 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

سبارتا روتردام × زفوله – 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري

الداخلية × فاركو – 4:30 مساءً.

الإسماعيلي × النصر – 4:30 مساءً.

بروكسي × الترسانة – 4:30 مساءً.

طنطا × مسار – 4:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال × الشحانية – 5:00 مساءً.

لوسيل × الوكرة – 7:15 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الكويتي