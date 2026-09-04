فرج عامر ينتقد عموتة: لم تظهر بصماته مع الأهلي حتى الآن

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أداء حسين عموتة المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أن بصماته لم تظهر على الفريق.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "حسين عموتة المدير الفني للأهلي لم تظهر بصماته حتي الان".

وتابع: “اللاعب المصري محتاج مدير فني فاهمة وفاهم تفكيره وعارف يتكلم معاة بلغته، غير كدة لاتنتظر خير”.

فوز الأهلي على سموحة

ونجح الفريق الأول بالنادي الأهلي في الفوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل ياسر إبراهيم هدف النادي الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد ميهوب حارس سموحة.