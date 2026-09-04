موعد مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على إيبسويتش تاون مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية لموسم 2026-2027.

وتقام مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون على ملعب «بورتمان رود»، معقل الفريق صاحب الأرض، في مواجهة يطمح خلالها كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب موقفهما بجدول ترتيب الدوري خلال بداية الموسم.

موقف ليفربول وإيبسويتش تاون في جدول الدوري

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين، بعدما اكتفى بالتعادل في أول مباراتين له بالمسابقة.

وكان ليفربول قد تعادل مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى، قبل أن يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام نوتينجهام فورست في الجولة الثانية، ليبحث الفريق عن انتصاره الأول هذا الموسم من خلال مواجهة إيبسويتش تاون.

في المقابل، يحتل إيبسويتش تاون المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، ويأمل في استغلال إقامة المباراة على ملعبه وبين جماهيره من أجل تحقيق الفوز والارتقاء إلى مراكز أفضل في جدول الترتيب.

ليفربول يبحث عن الفوز الأول

يسعى ليفربول إلى العودة إلى طريق الانتصارات وحصد أول ثلاث نقاط كاملة له في الموسم الحالي، بعدما فرضت نتائج الجولتين الماضيتين التعادل على الفريق.

ويأمل الجهاز الفني للفريق في ظهور اللاعبين بصورة أفضل خلال مواجهة الليلة، خاصة أن المنافسة في الدوري الإنجليزي تتطلب جمع أكبر عدد ممكن من النقاط منذ الجولات الأولى.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة إلى ليفربول، الذي يتطلع إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب مبكرًا وعدم الابتعاد عن فرق الصدارة.

موعد مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون

تقام مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإيبسويتش تاون

من المقرر أن تُنقل مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس الثانية، التي تتولى بث المواجهة للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتجه الأنظار إلى ملعب «بورتمان رود» لمتابعة المباراة، التي يسعى خلالها ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول في المسابقة، بينما يطمح إيبسويتش تاون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق الدوري الإنجليزي.