هل وضع المال في البنك والفائدة عليه حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم وضع المال في البنك والفوائد المترتبة عليه، موضحًا أن هذا السؤال يتكرر بشكل دائم.

ما حكم وضع المال في البنك والفوائد المترتبة عليه؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن إيداع الأموال في البنوك والحصول على عوائد منها جائز شرعًا ولا حرج فيه، باعتباره نوعًا من أنواع الاستثمارات المالية المعاصرة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذه المسألة الفقهية تعددت فيها وجهات النظر بين العلماء، نظرًا لكونها من النوازل المالية الحديثة واختلاف صورها وتكييفها الفقهي، إلا أن الفتوى المعتمدة في دار الإفتاء المصرية منذ عام 1989 وحتى الآن تقضي بجواز هذه الأرباح والانتفاع بها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه العوائد أو الفوائد البنكية جائزة شرعًا ولا مانع من الاستفادة منها، وفق الضوابط الشرعية المعاصرة للمعاملات المالية.