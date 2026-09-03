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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انطلاق الدورة الأولى لمعرض الترسانة للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المصرية

معرض نادي الترسانة للكتاب
معرض نادي الترسانة للكتاب
جمال عاشور

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، افتتح المهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، والنائب طارق سعيد، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي، فعاليات الدورة الأولى لمعرض الترسانة للكتاب، بحضور الكابتن كامل مصطفى، مدير النادي، ومحمد عزت، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وقيادات الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، على التوسع في إقامة معارض الكتاب بمختلف المحافظات والمواقع والمؤسسات، وإتاحة الإصدارات الثقافية أمام الجمهور، بما يسهم في دعم القراءة وتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية، إلى جانب الوصول بالمنتج الثقافي إلى شرائح جديدة من المجتمع، ويستمر المعرض حتى يوم 11 سبتمبر الجاري.


ويشهد المعرض مشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب مجموعة من دور النشر المصرية، حيث يقدم للزائرين باقة متنوعة من الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى كتب الأطفال والنشء، بما يلبي اهتمامات مختلف الأعمار والفئات.


وأكد المهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن إقامة الدورة الأولى لمعرض الترسانة للكتاب تأتي انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية الوصول بالكتاب إلى الجمهور في أماكن وجوده، وعدم قصر إقامة المعارض على الفعاليات الكبرى أو المواقع التقليدية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الرياضية والمجتمعية يمثل أحد المسارات المهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الثقافية.


وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز حضور الكتاب في مختلف المحافظات والمؤسسات، من خلال إقامة معارض دائمة وموسمية، وتوفير إصدارات الهيئة بأسعار مناسبة، بما يتيح للقراء والمهتمين فرصة التعرف على الإنتاج الثقافي والمعرفي الذي تقدمه وزارة الثقافة، مؤكدًا أن الكتاب يظل أحد أهم أدوات بناء الوعي وتكوين الشخصية المصرية.


من جانبه، أعرب النائب طارق سعيد، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي، عن سعادته بإقامة الدورة الأولى لمعرض الترسانة للكتاب داخل النادي، مؤكدًا أن النادي لا يقتصر دوره على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط، وإنما يحرص على القيام بدوره المجتمعي والثقافي، وتوفير أنشطة متنوعة لأعضائه وأسرهم، خاصة الأطفال والشباب.


وأشار رئيس النادي إلى أن استضافة معرض للكتاب تمثل خطوة مهمة في دعم القراءة وتشجيع أعضاء النادي على اقتناء الكتب والاستفادة من الإصدارات الثقافية المتنوعة، لافتًا إلى أن وجود الكتاب داخل المؤسسات الرياضية يفتح المجال أمام تفاعل أكبر بين الرياضة والثقافة، ويؤكد أن بناء الإنسان يحتاج إلى الاهتمام بالعقل والجسد معًا.


وأكد أن مجلس إدارة النادي يرحب باستمرار التعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، بما يتيح تنظيم المزيد من الفعاليات والمعارض الثقافية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية تقديم أنشطة جاذبة للأطفال والشباب، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع باعتبارهما أساسًا لتكوين جيل أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في بناء المجتمع.


وتأتي الدورة الأولى لمعرض الترسانة للكتاب في إطار توجه الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى توسيع نطاق إقامة المعارض بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرياضية، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الكتاب أمام أكبر عدد ممكن من الجمهور، ودعم صناعة النشر والكتاب المصري.


ويستمر المعرض في تقديم إصدارات الهيئة وقطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة، مع إتاحة الفرصة لرواد النادي وأسرهم للتعرف على أحدث الإصدارات واقتناء الكتب في مختلف مجالات المعرفة.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة المهندس هيثم يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب نادي الترسانة الرياضي

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