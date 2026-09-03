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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

قطع المياه
قطع المياه
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق (بركة الرمل، والأندلس، والمحولات ومتفرعاته بين الهرم وترسا، وعز الدين عمر ومتفرعاته بين الهرم وترسا، والعمدة ومتفرعاته، ومنطقة الكوم الأخضر القديمة بين الهرم وترسا، والمريوطية يسارًا من الهرم حتى ترسا).

موعد قطع المياه

جاء ذلك اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026.

سبب قطع المياه

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 200 مم، والمتعارض مع الأعمال التنفيذية لمحطة مترو المطبعة بشارع الهرم، ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق (المرحلة الأولى).

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

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