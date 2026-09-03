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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«احنا مصر».. السياحة تطلق النسخة الثانية من حملة إبراز العادات والقيم الأصيلة للشعب

حملة احنا مصر
حملة احنا مصر
محمد الاسكندرانى

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، النسخة الثانية من حملة «احنا مصر» والتي تهدف إلى إبراز القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية للشعب المصري في تعامله مع السائحين، والتأكيد على الدور الحيوي الذي تمثله السياحة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

وتأتي هذه النسخة استكمالاً للنسخة الأولى من الحملة والتي أطلقتها الهيئة على ثلاث مراحل خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر 2025.

حملة إحنا مصر

ومن جانبه، أوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إطلاق النسخة الثانية من حملة «إحنا مصر» يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالتجربة السياحية في مصر، مشيرًا إلى أن الحملة تسعى إلى تسليط الضوء على القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية التي يتميز بها الشعب المصري، وما يتسم به من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، بما يسهم في ترك انطباع إيجابي لدى السائح، ويحفزه على مشاركة تجربته المميزة خلال زيارته لمصر مع عائلته وأصدقائه ومجتمعه، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في الترويج للمقصد السياحي المصري وتعزيز قدرته على جذب المزيد من السائحين.

كما أشار إلى أن صناعة السياحة تعد إحدى الصناعات الحيوية الداعمة للاقتصاد القومي، وأن الحفاظ على نموها واستدامتها مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، لافتًا إلى أن السلوك الإيجابي في التعامل مع السائح يمثل أحد العناصر الهامة في تعزيز التجربة السياحية بالمقصد المصري، مؤكداً على أن السائح لا يعيش تحربة سياحية فحسب خلال زيارته لمصر وإنما يعيش أيضاً تجربة إنسانية وثقافية يتفاعل خلالها مع المجتمع المصري.

وأشار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الهدف من هذه الحملة هو تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتراث بلدهم وهويتها الحضارية، ونشر السلوكيات الإيجابية في التعامل مع السائح، مضيفاً أن كل مواطن مصري يمكن أن يكون سفيراً لبلده، حيث أن السائح الذي يزور مصر لا يكتشف فقط ما تزخر به من منتجات ومقومات سياحية وأثرية، وإنما يتعرف أيضاً على الشعب المصري وثقافته وعاداته وقيمه، وهو ما يجعل التعامل الإيجابي وحسن الاستقبال جزءاً أصيلاً من التجربة السياحية.

كما أوضحت الأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، أنه تم إطلاق النسخة الجديدة من الحملة بعدد من الصحف والمجلات والمنصات الرقمية الموجهة للجمهور المصري من خلال نشر مقالات وأخبار صحفية ومقاطع فيديو للحملة فضلاً عن إبراز جهود الوزارة لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، بما يسهم في تحقيق المرجو من الحملة وضمان وصول رسائلها إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة.

وأضافت أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع مجموعة من المؤثرين من صناع المحتوى الرقمي للترويج للحملة، نظرًا لدورهم الفاعل في نشر رسائل الحملة إلى الفئات المستهدفة بفاعلية أكبر، حيث سيتم دعوة واستضافة عدد من المؤثرين وصنّاع المحتوى المصريين وتنظيم برامج سياحية مخصصة لهم بما يتناسب مع طبيعة الحملة وأهدافها، مع توفير كافة الخدمات السياحية واللوجستية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.

وفي سياق متصل، وفي ضوء الحرص على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات الشعب المصري تواصل الهيئة تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعية السياحية التي تقدمها للمواطنين من خلال مكاتب الهيئة الداخلية في مختلف المحافظات المصرية، بما يسهم في تعزيز معرفة المواطنين بالمقومات السياحية والأثرية المصرية، وترسيخ الوعي بأهمية السياحة ودورها، ودعم ارتباط الأجيال الجديدة بتراثها وهويتها الوطنية.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من حملة «احنا مصر» تم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث ركزت المرحلة الأولى على مخاطبة الفئات التي تتعامل مع السائح وحثها على التصرف بصورة إيجابية، فيما تناولت المرحلة الثانية أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري، بينما استهدفت المرحلة الثالثة التأكيد على دور المجتمع المصري في نشر الإيجابيات وحث المواطنين على مشاركة المواقف الإيجابية والترويج للمقاصد والتجارب والمنتجات السياحية المتميزة التي تتمتع بها بلدهم.
 

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي احنا مصر السياحة مصر

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