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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد حمزة عبدالكريم يكشف عن سر تألق نجله مع برشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
ياسمين تيسير

كشف محمد عبد الكريم والد حمزة عبد الكريم نجم برشلونة الإسباني عن سر تالق نجله مع الفريق.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن تصريحات والد اللاعب قائلا “إنه فخر كبير لنا أن يكون حمزة أول لاعب مصري يدافع عن ألوان برشلونة في مباراة رسمية فهو لا يمثل نفسه فقط وإنما يمثل الكرة المصرية كلها”.

وأضاف “مشاركة حمزة الأولى جاءت بعد منافسة قوية ورغبة مستمرة منه في إثبات قدراته للجهاز الفني وهو يدرك جيدًا أن المنافسة داخل الفريق الأول لبرشلونة ليست سهلة على الإطلاق”

وتابع: “هدفه دائمًا هو التطور يومًا بعد يوم والتعلم من هذه المجموعة الرائعة من النجوم الكبار، فهو يعرف أن اللعب مع الفريق الأول يتطلب المزيد من العمل والتركيز”

وتابع “فليك يؤمن بحمزة وثقته فيه كانت عاملًا أساسيًا في تطور اللاعب”

برشلونه حمزه عبدالكريم فيليك

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