شوبير مدافعا عن محمد هاني: عيب اللي بيحصل معاه.. دا ابن الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير بشأن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل استمرار مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «محدش يزايد على محمد هاني، محدش هيزايد على لاعب لعب مع الأهلي فوق الـ400 مباراة، علشان بس الحملات ما تبدأش تشتغل، وده مش ابن النادي، لأ ابن النادي غصب عن أي حد، وأدى للنادي أكتر من أي حد».

وأضاف: «هاني ابن النادي وبقاله أكثر من 20 سنة في الأهلي، عيب أن يحصل معاه كده، ولا يطلع واحد يقولك مستني إيه يا هاني علشان تجدد؟ في مفاوضات ومبتقعدش يوم وتخلص، المفاوضات بتقعد أيام ولا أسابيع ولا شهور علشان تخلص».

وتابع: «الدنيا بقت احتراف، وقد يكون ده آخر تجديد له بس إن شاء الله يكمل، فأرجوكم محدش يزايد على ده أهلاوي وده مش أهلاوي».

واختتم شوبير: «هاني مش موظف في النادي، هاني من الناس اللي ساهموا في تاريخ الأهلي، نعم واحد لعب فوق الـ400 مباراة، فده طبيعي جدًا، ومع المنتخب أساسي منذ سنوات، ومن قادة النادي». وتأتي تصريحات شوبير بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الأهلي ومحمد هاني، والتي تشهد خلافًا حول بعض بنود العقد والحوافز.