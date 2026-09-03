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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد مشروع إنشاء مستشفى أبوالمطامير الجديد على مساحة 5 أفدنة وبطاقة استيعابية 200 سرير.. صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتفقد مشروع إنشاء مستشفى أبو المطامير الجديد، لمتابعة سير العمل بالمشروع وموقف التنفيذ، وذلك بحضور الدكتورإسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و عبد الخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبو المطامير وأعضاء مجلس النواب عن دائرة أبو المطامير.

وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة و في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الخدمية الجارى إنشاؤها بنطاق المحافظة، وخاصة مشروعات القطاع الصحي التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

حيث يقام المشروع على مساحة 5 أفدنة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 200 سرير، فيما تبلغ إجمالي مسطحات المباني 8400 م²، ومن المقرر أن تُقام المستشفى وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن إنشاء صرح طبي حديث يستجيب لمتطلبات تطوير منظومة الرعاية الصحية، ويواكب المعايير الحديثة في تقديم الخدمات الطبية.

ويتكون المشروع من المبنى الرئيسي للمستشفى، والمكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة، بالإضافة إلى مبنى سكن الأطباء والتمريض، ومبنى الخدمات والمخازن، وخزان الحريق، وغرفة الطلمبات، بما يوفر البنية الأساسية اللازمة لتشغيل المستشفى وتقديم خدماتها الطبية بصورة متكاملة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن التوسع في إنشاء المستشفيات الجديدة وتطوير المنشآت الصحية القائمة يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددةً على أهمية استمرار العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة البحيرة.

وأشارت إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في إنشاء المستشفيات الجديدة، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ 4 مستشفيات أحدثهم مستشفى أبو المطامير ، وسبقها فى الإنشاء كل من مستشفى بدر المركزي بنسبة إنجاز بلغت 89%، ومستشفى حوش عيسى، ومستشفى أبو حمص، في إطار خطة متكاملة تستهدف التوسع في المنشآت الصحية الحديثة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر أن مشروع مستشفى أبو المطامير يمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير منشآت صحية حديثة تستوعب احتياجات الأهالي والمناطق المحيطة.

مؤكدة على استمرار التنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى إنشاؤها، بما يسهم في الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، ودخولها الخدمة لتقديم خدمات صحية متطورة لأبناء المحافظة.

البحيرة محافظة البحيرة أبو المطامير وكيل الصحة

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