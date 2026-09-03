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«الصحة» تحذّر من شركات وهمية لمكافحة الحشرات وتنشر قائمة بالمُرخصة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة» تحذّر من شركات وهمية لمكافحة الحشرات وتنشر قائمة بالمُرخصة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شركة لمكافحة الحشرات والقوارض إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص رسمي ساري صادر عن الوزارة، وذلك في إطار حرصها على ضبط منظومة مكافحة ناقلات الأمراض وفق المعايير الصحية الآمنة وحماية الصحة العامة. 

وأوضحت الوزارة أنها لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار شركات وهمية تمارس نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون مقرات معلنة أو مخازن خاضعة للرقابة والتفتيش الصحي، مؤكدة أن التعامل مع هذه الكيانات يعرض صحة المواطنين للخطر لاحتمال استخدامها مبيدات مجهولة المصدر أو غير مصرح بها.

قائمة محدثة بالشركات المعتمدة 

وتيسيراً على المواطنين، وفرت الوزارة قائمة محدثة بالشركات المعتمدة الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة المستوفي للشروط، وتوصي بالاطلاع على أصل الترخيص قبل السماح لأي شركة بالعمل داخل المنشأة أو المنزل، ومطابقة بياناتها بالقائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة للتأكد من سريان الترخيص. 

وناشدت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن أي كيانات وهمية أو شركات تستخدم مواد مجهولة المصدر عبر قنواتها الرسمية أو جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن وعي المواطن وتعاونه هما الخط الأول لحماية الصحة العامة وضمان بيئة صحية آمنة للجميع.

لمعرفة قائمة الشركات المعتمدة يرجى مسح الـ QR Code المرفق أو الضغط على الرابط: 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1YGBnA9fi2dqOMsNfB_JW77gUN6nX0Sqw?usp=sharing

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