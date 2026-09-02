نائب وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة

عقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع ممثلي صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المسندة للصندوق وبحث التحديات التي تواجه تنفيذها وتسليمها ومناقشة الحلول اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز.

ناقش الاجتماع الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها وأبرز التحديات المؤثرة على معدلات التنفيذ إلى جانب بحث الحلول الكفيلة بتذليلها وتسريع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من المشروعات وتسليمها وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع شهد مناقشة البنود والعقود الخاصة بعدد من المشروعات ومراجعتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها تمهيدًا لاستكمال إجراءات توقيعها مع التوافق على الإجراءات المطلوبة لدفع معدلات التنفيذ.

التحديات التي تواجه إنشاء عدد من المستشفيات

وأشار إلى أن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه إنشاء عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية والإجراءات اللازمة لتجاوزها مع التأكيد على أهمية الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة وفق الجداول المحددة لافتًا إلى الاستعدادات الجارية لإدراج المنشآت المستهدفة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد الدكتور محمد الطيب على ضرورة استمرار المتابعة والتنسيق الدائم بين وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية بوزارة الداخلية والصندوق لمتابعة الموقف التنفيذي وسرعة التعامل مع أي معوقات والعمل على تسريع إنجاز وتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وفي ختام الاجتماع توافق الجانبان على عدد من الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات بما يسهم في دفع معدلات العمل وتسريع أعمال التسليم خلال الفترة المقبلة.