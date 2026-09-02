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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض بأكثر من 12 جنيهًا للكيلو .. مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بالأسواق
تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بالأسواق
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الفاكهة الأكثر انتشارًا وإقبالًا من المستهلكين في الأسواق، وعلى رأسها التفاح والموز والبطيخ، بينما ارتفعت أسعار العنب المستورد والخوخ، في حركة متفاوتة للأسعار تستحق المتابعة قبل شراء احتياجات الأسرة، وسجلت الفواكه الصيفية التي لا تزال تحظى بإقبال من المستهلكين تحركات مختلفة، مع انخفاض أسعار الموز البلدي والبطيخ والتفاح المحلي، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر العنب المستورد، بينما جاءت أسعار أنواع أخرى من الفاكهة بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الفاكهة التي انخفضت اليوم

تراجع سعر التفاح جولدن بنحو 12.80 جنيه، ليسجل 79.56 جنيه للكيلو.

كما انخفض متوسط سعر التفاح بنحو 11.23 جنيه، ليسجل 84.56 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر البطيخ بنحو 7.63 جنيه، ليصل إلى 71.82 جنيه للواحدة.

وانخفض سعر التفاح المحلي بنحو 5.17 جنيه، ليسجل 58.70 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر الموز البلدي بنحو 3.75 جنيه، ليصل إلى 36 جنيهًا للكيلو.

وانخفض سعر البرقوق بنحو 4.21 جنيه، ليسجل 70.33 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر موز بيكو بنحو 0.61 جنيه، ليصل إلى 39.27 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر الموز المغربي بنحو 0.04 جنيه، ليسجل 36.52 جنيه للكيلو.

وسجل الكنتالوب انخفاضًا قدره 1.35 جنيه، ليصل إلى 24.12 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر العنب المستورد بنحو 4.41 جنيه، ليسجل 71.08 جنيه للكيلو.

كما زاد سعر الخوخ بنحو 0.72 جنيه، ليصل إلى 62.76 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر الموز المستورد بنحو 2.28 جنيه، ليسجل 49.40 جنيه للكيلو.

كما سجل سعر الجريب فروت زيادة طفيفة قدرها 0.11 جنيه، ليصل إلى 31.17 جنيه للكيلو.

وسجل النبق ارتفاعًا قدره 7.18 جنيه، ليصل إلى 45.18 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر بلح العجوة بنحو 4.35 جنيه، ليسجل 55.76 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم أسعار الخضروات والفاكهة سعر كيلو الموز اليوم سعر كيلو التفاح اليوم سعر كيلو البطيخ اليوم أسعار الفواكه في الأسواق

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