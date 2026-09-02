جمال شعبان يحذر من «الخطر الصامت».. ارتفاع السكري والتدخين يهددان قلوب المصريين

تواجه صحة القلب لدى المصريين تحديات متزايدة، في ظل انتشار عدد من عوامل الخطورة بين الشباب وارتفاع معدلات الإصابة بالسكري والتدخين، إلى جانب مخاطر السكتات القلبية المفاجئة، التي قد تحدث لأسباب مختلفة بحسب الفئة العمرية.

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة هذه المؤشرات، داعيًا إلى الاهتمام بالفحوصات الطبية وعدم تجاهل عوامل الخطورة أو التاريخ المرضي للعائلة.

القلب

وأكد جمال شعبان أن عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب انتشرت بين الشباب بنسبة كبيرة، مرجعًا ذلك إلى عدد من العوامل، من بينها الضغوط النفسية والتدخين.

وأوضح، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن معدلات الإصابة بمرض السكري شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن هذه المؤشرات تمثل خطرًا على صحة المواطنين وترفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها.

40% من المصريين قد يصابون بالسكري

ولفت شعبان إلى أن المؤشرات الحالية المتعلقة بنسب الإصابة بالسكري بين المصريين «مفزعة»، متوقعًا أن تصل نسبة الإصابة بالمرض إلى نحو 40% خلال الـ20 أو الـ25 عامًا المقبلة إذا استمرت المعدلات الحالية.

القلب

وأشار إلى أن نسبة الإصابة بالسكري قد ترتفع بنحو 15% مقارنة بالمعدلات الحالية، موضحًا أن نحو 29% من المصريين مصابون بالسكري حاليًا، بحسب الأرقام التي استند إليها في حديثه، محذرًا من تداعيات استمرار ارتفاع معدلات الإصابة.

كما شدد على خطورة انتشار التدخين بين المصريين، مؤكدًا أن التدخين يمثل أحد عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر سلبًا على القلب والصحة العامة.

السكتة القلبية المفاجئة.. تختلف حسب العمر

وانتقل العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى الحديث عن السكتات القلبية المفاجئة، موضحًا أن أسبابها تختلف وفقًا للفئة العمرية.

وقال إن السكتات القلبية المفاجئة بعد سن الـ35 عامًا تكون في معظم الحالات مرتبطة بجلطات تتحول إلى سكتة قلبية، وهو ما يستدعي الانتباه إلى عوامل الخطورة وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح أن السكتة القلبية لدى الأشخاص الأقل من 35 عامًا قد تكون مرتبطة بتضخم البطين الأيسر، مشيرًا إلى اكتشاف دواء جديد لهذه الحالة والإعلان عنه خلال مؤتمر جمعية القلب الأوروبية.

خلل كهرباء القلب قد يسبب السكتة المفاجئة

وأشار شعبان إلى أن الخلل الكهربائي الوراثي يمثل سببًا آخر للسكتات القلبية المفاجئة لدى الشباب، موضحًا أن بعض الأشخاص قد يعانون من مشكلات وراثية تؤثر على كهرباء القلب دون أن تكون الأعراض واضحة بشكل مستمر.

وحذر من أن هذه الحالات قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في ضربات القلب وسكتات قلبية مفاجئة، مؤكدًا أهمية إجراء الفحوصات الطبية بصورة دورية، خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب.

وشدد جمال شعبان على أن معرفة عوامل الخطورة والتعامل معها مبكرًا، إلى جانب الكشف الدوري، يمثلان خط دفاع مهمًا للوقاية من مضاعفات أمراض القلب والسكتات المفاجئة.