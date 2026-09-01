الشباب أكثر من كبار السن.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن السكتات القلبية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أسئلة كثيرة بخصوص السكتات القلبية، وأن هناك نسبًا كبيرة من الشباب تصاب بالسكتات القلبية، أكثر من كبار السن.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن المشكلات القلبية تكون بسبب التدخين والتوتر والزعل، وأن الأطفال يكونون في الحضانة ويصابون بالتوتر.

ولفت إلى أن الأطفال عندما يتقدمون للمدرسة في الحضانة يخضعون لامتحانات واختبارات، فبدلًا من اللعب والجري وممارسة الرياضة، يتعرضون للاختبارات.

وأشار إلى أن الأطفال أيضًا يحملون على ظهورهم شنطًا بها كتب ثقيلة، وأن هذا الأمر يسبب مشكلات للأطفال، ولذلك علينا أن نراجع أنفسنا بخصوص هذا الأمر، وأن يلعب الطفل في فترة الصغر بدلًا من حمل شنطة ثقيلة على الظهر.