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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026
ياسمين بدوي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على موقع صدى البلد ، ظهر الآن على صدى البلد بعد اعتماد النتيجة رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على موقع صدى البلد

يمكن الآن الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على موقع صدى البلد من خلال الضغط على  https://natega.elbalad.news/ 

وعلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على موقع صدى البلد يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني 

كما يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم ، يتيح لجميع الطلاب خدمة الاستعلام عن النتيجة مجانا بدون الحاجة لدفع أي رسوم

وتتاح نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس 

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بالاسم

ويتساءل جميع الطلاب عن مدى امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بالاسم ، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 .. خطوات الحصول عليها

بمجرد إعلان ظهور نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس مجانا من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة للنتائج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظامين الحديث والقديم 208 آلاف و218 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و992 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام الحديث بلغت 92.2%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 91.3%، وفي شعبة الرياضيات 92.6%، وفي الشعبة الأدبية 93.9%.

كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام القديم 99%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 99.6%، وفي شعبة الرياضيات 93.2%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 100%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظام الحديث 207 آلاف و190 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و101 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 190 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 92.2% من إجمالي الحاضرين.

وبالنسبة للنظام القديم، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 1028 طالبًا وطالبة، حضر منهم 891 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 882 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 99% من إجمالي الحاضرين.

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ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

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