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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الأولى| خاص

وجيه أحمد وعصام عبدالفتاح
وجيه أحمد وعصام عبدالفتاح
يسري غازي

كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الثلاث.

قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مفيش أي إيقاف لأي حكم فى الجولة الأولى والثانية وامباريات التى جرت فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

تابع عصام عبدالفتاح: العقوبات دائما سرية ولا يتم الإعلان عنها لكن تم التنبيه على الحكام خلال الفقرات التحليلية بتفادي الأخطاء اللى وقعت منهم فى الجولات الأولى بالدورى الممتاز.

أضاف عصام عبدالفتاح: الفقرات التحليلية التى تكشف عنها لجنة الحكام بشكل دوري ومستمر نسعى من خلالها إلى تطوير أداء قضاة الملاعب وتفادى الأخطاء الواردة خلال منافسات الدوري المحلى.

أخطاء حكام الدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري، وذلك في فيديو مصور نُشر عبر الحساب الرسمي للاتحاد.

وتناولت اللجنة 4 حالات تحكيمية، موضحة قراراتها بشأن كل لعبة، ومدى تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

الحالة الأولى – الأهلي وزد

تطرقت لجنة الحكام إلى واقعة خلال مباراة الأهلي وزد؛ بعدما اعتبرت أن اللاعب رقم 21 في صفوف الأهلي، علي محمود، كان يستحق الحصول على إنذار عقب تدخله بتهور على لاعب زد.

وأوضحت اللجنة أن التدخل كان يستوجب إشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب، وبالتالي طرده بالبطاقة الحمراء، مشيرة إلى أن الحالة لا تستدعي تدخل تقنية «VAR».

الحالة الثانية – بيراميدز وأبو قير للأسمدة

ناقشت اللجنة أيضًا واقعة أخرى خلال مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة، تمثلت في عدم إشهار البطاقة الحمراء للاعب رقم 17، محمود زلاكة، بسبب تدخله العنيف باستخدام «الستارز».

وأكدت لجنة الحكام أن الواقعة كانت تستوجب تدخل حكم تقنية الفيديو واستدعاء حكم الساحة لمراجعة الحالة، قبل إشهار البطاقة الحمراء للاعب بيراميدز.

الحالة الثالثة – الزمالك والبنك الأهلي

وتناولت اللجنة مطالبة لاعبي البنك الأهلي بإشهار بطاقة صفراء في وجه أحمد فتوح، لاعب الزمالك، عقب إحدى الالتحامات.

وبعد إعادة مشاهدة الحالة وتحليلها، أوضحت اللجنة أن المخالفة ارتُكبت بإهمال، وأن يد اللاعب لم تصل إلى وجه المنافس، بينما جاء الدفع في منطقة الكتف.

وقررت اللجنة عدم إشهار البطاقة الصفراء، والاكتفاء باحتساب مخالفة بإهمال على أحمد فتوح.

الحالة الرابعة – الأهلي وزد

واختتمت اللجنة الحالات التي قامت بتحليلها، بواقعة مطالبة لاعبي زد باحتساب ركلة جزاء ضد أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، بداعي لمس الكرة ليده داخل منطقة الجزاء.

وأوضحت اللجنة أن الكرة لمست يد اللاعب بالفعل، إلا أن وضع اليد كان طبيعيًا ومبررًا أثناء اللعبة، ولذلك أكدت صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.

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