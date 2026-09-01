الخارجية: نرحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر من أجل توطيد العلاقات بين البلدين

أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر ترحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر اليوم، من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، ونعتز بعلاقتنا مع الصين وغيرها من دول العالم.

وأكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه تم تحديد مشروعات للعمل عليها في مجالات الأغذية والكهرباء والأدوية.



وأضاف وزير الخارجية: نعمل على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وبوركينا فاسو.



وفي نفس السياق أكد كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، أنهم منذ عام 2024 يعملون على تعزيز دورهم في التعاون مع دول القارة الأفريقية، موضحًا أن بلاده حاولت من قبل عقد اتفاقيات مع دول أخرى لحل المشكلات الأمنية، لكن لم يتم حلها.

وأوضح وزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن بلاده خسرت العديد من الأراضي، لكن لديها قدرات هائلة.

لسنا منغلقين

ولفت إلى أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الدول من أجل التنمية والأمن، وأنها تحاول إعادة الأمور الاقتصادية إلى ما كانت عليه من قبل، مؤكدًا أن دول الساحل الأفريقي ليست مغلقة على نفسها.

وتابع أن دول الساحل الأفريقي تعمل من أجل أن يكون لديها أمن، وأن يتم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وكشف أن بلاده منفتحة على إقامة شراكات مع الدول، وأن تكون لديها علاقات جيدة مع مختلف الدول.