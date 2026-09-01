مصر ترسي معنى الإخاء.. وزير خارجية بوركينا فاسو يوجه رسالة مهمة للقارة الأفريقية

أكد كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، أن لدينا العديد من علاقات التعاون مع مصر في جميع المجالات.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر تساعدنا بشكل كبير في مجابهة الإرهاب، و تقوم بتدريب الأئمة، وعلينا في القارة العمل معًا من أجل تحقيق المكاسب.

ولفت إلى أن القارة بها الموارد، ولذلك علينا استغلال ذلك من أجل دعم القارة، وأنه يشكر مصر على ما تقدمه للقارة.

وتابع أنه تم توقيع العديد من مذكرات التعاون مع مصر، مشيرا إلي أن مصر ترسي معنى الإخاء مع دول القارة.

وأوضح أنه يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل من أجل السلام.

كما أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تعمل على مد جسور التعاون مع دول الساحل الأفريقي، وأن هناك منتديات اقتصادية تتم مع بعض الدول.

وأوضح أن مصر تبدي استعدادها الكامل لدعم ومساندة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره من بوركينا فاسو.