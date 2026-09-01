ناندا محمد تكشف تفاصيل رحلتها مع تعلم اللهجة المصرية

تحدثت الفنانة السورية ناندا محمد عن تفاصيل رحلتها في تعلم وإتقان اللهجة المصرية، موضحة أن زوجها كان له دور كبير في مساعدتها على فهم طبيعة كلام المصريين وطريقة نطق الكلمات، إلى جانب خبرتها الطويلة في العمل المسرحي داخل مصر وخارجها.

وقالت ناندا محمد، خلال لقاء تليفزيوني، إنها بدأت العمل المسرحي في مصر فور وصولها، من خلال فرقة المعبد تحت قيادة المخرج أحمد العطار، مشيرة إلى أن استمرارها في تقديم العروض المسرحية كان من أبرز العوامل التي ساعدتها على إتقان اللهجة المصرية بشكل أكثر سلاسة.

وأضافت أن زوجها كان الداعم الأكبر لها خلال التحضير لأدوارها، قائلة: «جوزي اشتغل معايا بشكل خرافي، وأكتر حد فادني في البيت».

ناندا محمد تكشف دور زوجها معها

وأوضحت أن زوجها كان يراجع معها تفاصيل نطق الكلمات أثناء قراءة السيناريو، وينبهها إلى الطريقة الصحيحة لنطق بعض الجمل والتعبيرات، لافتة إلى أنه موسيقي ويمتلك فهما جيدا للإيقاع والروح المصرية، وهو ما ساعدها على الاقتراب من الطريقة الطبيعية التي يتحدث بها المصريون.

وتابعت ناندا أن كثرة مشاركتها في العروض المسرحية داخل مصر وخارجها ساهمت أيضا في جعل اللهجة المصرية أكثر سهولة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن زوجها قال لها في إحدى المرات: «إنتي خلاص تمام.. إنتي لقطتي الروح».

وأشارت إلى أن الأمر لم يكن مرتبطا فقط بإتقان نطق الكلمات والحروف، وإنما كان هدفها الوصول إلى الإحساس وطريقة التعبير التي تميز كلام المصريين، مؤكدة أن هذه الجملة أسعدتها كثيرا، لأنها شعرت وقتها بأنها تمكنت بالفعل من التقاط روح اللهجة المصرية وليس مجرد نطقها بشكل صحيح.

واختتمت ناندا محمد حديثها قائلة: «أنا عايشة في مصر مش في Egypt.. مصر وإيجيبت لمرحلة متطورة».