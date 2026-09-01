قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي إلغاء مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوي
نجوم ارتبطوا من أجانب.. زينة أشرف عبد الباقي أحدثهم وأروى جودة الأبرز
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
أسعار الذهب الآن في مصر
مد فترة قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين ..حتى 10 سبتمبر
الرئيس شي جين بينج قبل زيارة القاهرة: مصر والصين قاطرة التعاون العربي والإفريقي
نجوم عاشوا قسوة فقدان أبنائهم.. حرقة نجلاء فتحي على ابنتها وصدمة فيروز على أولادها الثلاثة ووديع ينتزع الفرحة من قلب جورج وسوف
كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي بدوري روشن والقنوات الناقلة
4800 جنيه في الشهر.. ننشر تفاصيل عقود معلمي الحصة فوق سن الـ45
استعلم عن فاتورة كهرباء سبتمبر واحسبها بنفسك قبل ماتدفع
هل يشترط الوضوء لأداء صلاة الجنازة؟ .. الإفتاء توضح
النفط يرتفع دولارا واحدا.. مضيق هرمز يعيد مخاوف انقطاع الإمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم ارتبطوا من أجانب.. زينة أشرف عبد الباقي أحدثهم وأروى جودة الأبرز

زينة أشرف عبد الباقي
زينة أشرف عبد الباقي
أحمد إبراهيم

زواج زينة أشرف عبد الباقي من أجنبي أعاد للاذهان عدد من النجوم الذين فضلوا الارتباط من أجانب ولعل من ابرزهم أروى جودة ومحمد محمود عبد العزيز ونرصد فى التقرير التالي أبرز النجوم الذين ارتبطوا من أجانب. 

زواج زينة أشرف عبد الباقي 

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بخطبة ابنته المخرجة زينة، على ألكسندر ألين خلال حفل أقيم بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين من العروسين.

ومع ظهور ألكسندر إلى جانب زينة في الاحتفال، لفت الأنظار وبدأ الجمهور في التعرف على شخصيته وحياته العملية، خاصة أنه عاش سنوات من حياته بين أكثر من دولة قبل أن يعود إلى مصر، التي تنتمي إليها والدته.

ويعمل ألكسندر ألين حاليًا مستشارًا في مجال السياسات العامة، كما اختار العودة إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية والتعرف بشكل أكبر على جذوره المصرية. وتحدثت زينة عن شخصية ألكسندر في تصريحات لمجلة «هاربرز بازار»، واصفة إياه بأنه مواطن عالمي ، وقالت إن تنقله بين ثقافات مختلفة كان له دور في تكوين شخصيته، التي ترى أنها تجمع بين التواضع والفضول والذكاء والثقافة الواسعة.

أروى جودة 

بينما احتفلت الفنانة أروى جودة بالأمس بعقد قرانها على رجل أعمال إيطالي فرنسي يكبرها في العمر، الذي أسلم ليتزوَّج منها. 

زوج أروى جودة هو جون باتسيت رجل أعمال فرنسي إيطالي، يعمل في مجال الأزياء، تمت خطبتهما رسميًّا قبل وفاة والد أروى جودة في يونيو 2023، أشهر إسلامه من أجل الزواج من أروى جودة وأصبح اسمه حاليًا «آدم»، وسبق له الزواج ولديه ابن ظهر معه في مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت الفنانة أروى جودة على وشك الزواج من قبل بممثل تركي شهير، بعد عقد خطبتهما رفضت الإقامة معه في تركيا والابتعاد عن عملها وأسرتها. 

ارتبطت أروى جودة بالممثل التركي الشهير أوزجان دينيز، ولكن الأمر لم يكتمل، وقالت في تصريحات سابقة إنه كان يحبها كثيرا. 

نيقولا معوض 

كما تزوج الفنان اللبناني نيقولا معوض من سيدة أوكرانية الجنسية تدعى مادلين عام 2021، وأنجب منها طفلة، تدعى سيان. 

وكثيرا ما يعرب نيقولا معوض عن حبه لزوجته عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وعن سعادته بزواجه منها، وتشجيعها له على العمل والتألق في أعمال عربية وأجنبية. 

محمد محمود عبد العزيز

وبعد فترة طويلة من رفضه للزواج، تزوج الفنان محمد محمود عبد العزيز من أجنبية، وهي سارة عبد الكريم فرنسية من أصول جزائرية. 

في ديسمبر 2021 أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز زواجه من سارة وتوثيق الزواج في فرنسا، وأنجب منها ابنته الوحيدة تمارا. 

تعرف عليها منذ عام 2017، ولكنه كان يمر بظروف سيئة بعد وفاة والده، وظلا على تواصل حتى قررا الزواج. 

والد أبناء حلا شيحة

أما الفنانة حلا شيحة تزوجت من شخص أجنبي وهاجرت معه كندا وأنجبت منه أبنائها، وهو يوسف هاريسون، كندي إيطالي الجنسبة. 

أنجبت حلا من يوسف 4 أبناء وعاشت معه فترة طويلة في كندا، وبعدما انفصلت عنه مازالت تزور أبنائها المقيمين معه من وقت لآخر. 

وكانت هذه الزيجة مرتبطة بفترة ارتدائها الحجاب، واعتزالها الفن والسفر والابتعاد عن الوسط الفني أكثر من 10 سنوات.

زينة أشرف عبد الباقي أروى جودة محمد محمود عبد العزيز حلا شيحة نيقولا معوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المتهم

بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

طريقة استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

ترشيحاتنا

عربة بنك ناصر

عربة مصرفية متنقلة لبنك ناصر في العاصمة الجديدة لتقديم خدمات البنك

الدكتورة هدى يسي عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية

اتحاد المستثمرات العرب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية وتدعم توطين الصناعة

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

بحضور نائب رئيس الوزراء | افتتاح الدورة السادسة لألعاب للبدو الرحل في قيرغيزستان

بالصور

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

رغم تراجع أسهمها.. مرسيدس تضخ مليار يورو في برنامج جديد لإعادة الشراء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

قبل المدارس.. تحذير عاجل من نوع جبن يباع بالأسواق

الجبن
الجبن
الجبن

أسعار رينو ميجان موديل 2023 المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد