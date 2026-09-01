نجوم ارتبطوا من أجانب.. زينة أشرف عبد الباقي أحدثهم وأروى جودة الأبرز

زواج زينة أشرف عبد الباقي من أجنبي أعاد للاذهان عدد من النجوم الذين فضلوا الارتباط من أجانب ولعل من ابرزهم أروى جودة ومحمد محمود عبد العزيز ونرصد فى التقرير التالي أبرز النجوم الذين ارتبطوا من أجانب.

زواج زينة أشرف عبد الباقي

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بخطبة ابنته المخرجة زينة، على ألكسندر ألين خلال حفل أقيم بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين من العروسين.

ومع ظهور ألكسندر إلى جانب زينة في الاحتفال، لفت الأنظار وبدأ الجمهور في التعرف على شخصيته وحياته العملية، خاصة أنه عاش سنوات من حياته بين أكثر من دولة قبل أن يعود إلى مصر، التي تنتمي إليها والدته.

ويعمل ألكسندر ألين حاليًا مستشارًا في مجال السياسات العامة، كما اختار العودة إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية والتعرف بشكل أكبر على جذوره المصرية. وتحدثت زينة عن شخصية ألكسندر في تصريحات لمجلة «هاربرز بازار»، واصفة إياه بأنه مواطن عالمي ، وقالت إن تنقله بين ثقافات مختلفة كان له دور في تكوين شخصيته، التي ترى أنها تجمع بين التواضع والفضول والذكاء والثقافة الواسعة.

أروى جودة

بينما احتفلت الفنانة أروى جودة بالأمس بعقد قرانها على رجل أعمال إيطالي فرنسي يكبرها في العمر، الذي أسلم ليتزوَّج منها.

زوج أروى جودة هو جون باتسيت رجل أعمال فرنسي إيطالي، يعمل في مجال الأزياء، تمت خطبتهما رسميًّا قبل وفاة والد أروى جودة في يونيو 2023، أشهر إسلامه من أجل الزواج من أروى جودة وأصبح اسمه حاليًا «آدم»، وسبق له الزواج ولديه ابن ظهر معه في مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت الفنانة أروى جودة على وشك الزواج من قبل بممثل تركي شهير، بعد عقد خطبتهما رفضت الإقامة معه في تركيا والابتعاد عن عملها وأسرتها.

ارتبطت أروى جودة بالممثل التركي الشهير أوزجان دينيز، ولكن الأمر لم يكتمل، وقالت في تصريحات سابقة إنه كان يحبها كثيرا.

نيقولا معوض

كما تزوج الفنان اللبناني نيقولا معوض من سيدة أوكرانية الجنسية تدعى مادلين عام 2021، وأنجب منها طفلة، تدعى سيان.

وكثيرا ما يعرب نيقولا معوض عن حبه لزوجته عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وعن سعادته بزواجه منها، وتشجيعها له على العمل والتألق في أعمال عربية وأجنبية.

محمد محمود عبد العزيز

وبعد فترة طويلة من رفضه للزواج، تزوج الفنان محمد محمود عبد العزيز من أجنبية، وهي سارة عبد الكريم فرنسية من أصول جزائرية.

في ديسمبر 2021 أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز زواجه من سارة وتوثيق الزواج في فرنسا، وأنجب منها ابنته الوحيدة تمارا.

تعرف عليها منذ عام 2017، ولكنه كان يمر بظروف سيئة بعد وفاة والده، وظلا على تواصل حتى قررا الزواج.

والد أبناء حلا شيحة

أما الفنانة حلا شيحة تزوجت من شخص أجنبي وهاجرت معه كندا وأنجبت منه أبنائها، وهو يوسف هاريسون، كندي إيطالي الجنسبة.

أنجبت حلا من يوسف 4 أبناء وعاشت معه فترة طويلة في كندا، وبعدما انفصلت عنه مازالت تزور أبنائها المقيمين معه من وقت لآخر.

وكانت هذه الزيجة مرتبطة بفترة ارتدائها الحجاب، واعتزالها الفن والسفر والابتعاد عن الوسط الفني أكثر من 10 سنوات.