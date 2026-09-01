قبل المدارس.. تحذير عاجل من نوع جبن يباع بالأسواق

مع اقتراب موسم الدراسة، يجب على الأمهات الانتباه عند اختيار الجبن التي توضع في اللانش بوكس، خاصة للأطفال الصغار، إذ تحذر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC من بعض أنواع الجبن بسبب إمكانية تلوثها ببكتيريا خطيرة مثل الليستيريا.

وأوضح CDC أن الجبن الطري والرطب يكون أكثر عرضة للتلوث بالليستيريا، ومن أمثلته الجبن الطازج الطري، والجبن المصنوع من اللبن غير المبستر.

كما تشمل الأنواع التي قد تكون أكثر خطورة عند تصنيعها من لبن غير مبستر: البري، الكاممبير والجبن ذي العروق الزرقاء.

ويشير CDC إلى أن منتجات الألبان المصنوعة من اللبن الخام غير المبستر قد تحتوي على الليستيريا وبكتيريا أخرى مسببة للأمراض، ولذلك ينصح باختيار الجبن المصنوع من لبن مبستر، خصوصا للأطفال الأقل من 5 سنوات.

كما شهد عام 2026 تحذيرات من تفشيات مرتبطة بالجبن الطري، وهو ما دفع CDC إلى التأكيد على ضرورة الانتباه للجبن الطري حتى عندما يكون مصنوعا من لبن مبستر، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

نصيحة مهمة للأمهات: قبل وضع الجبن في اللانش بوكس، اقرئي الملصق جيدا وتأكدي من أنه مصنوع من لبن مبستر، واحفظيه مبردا، ولا تستخدمي أي منتج تم سحبه من الأسواق أو صدر بشأنه تحذير رسمي.

المصدر: المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).