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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة

طارق يحيى
طارق يحيى
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف طارق يحيى، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق لعدد من الأندية المصرية، عن مفاجأة بشأن الجدل المثار حول واقعة الحكم الدولي محمد معروف ووائل جمعة، وما تردد عن تحذير الحكم لمدير الكرة بالأهلي من إمكانية حصول لاعب الفريق علي محمود على إنذار ثانٍ خلال مباراة زد.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»، إن بيان اتحاد الكرة المصري بشأن نفي الواقعة أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام مطالبة بحماية الحكام وعدم تأكيد أي أمور من شأنها إثارة أزمة جديدة.

وأوضح: «البيان ده طبيعي ولازم يقولوا كده، لجنة الحكام لازم تقول كده، لأنها لو طلعت قالت زي ما قال كريم حسن شحاتة هتبقى مشكلة كبيرة، وده حماية للحكام».

وطالب طارق يحيى بالكشف عن التسجيلات أو الفيديوهات التي توضح حقيقة ما دار في الواقعة، قائلًا: «ذيع الفيديو، هاتلي الفيديو نفسه اللي حصل والصوت».

وتدخل الإعلامي محمد الليثي، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع لا يتم عادة إذاعتها في الدوريات الأوروبية الكبرى، ليرد طارق يحيى بأن حالة الجدل الحالية تحتاج إلى دليل يحسمها، قائلًا: «أنت بتقول حاجة والناس بتقول حاجة تانية.. إيه اللي يفصل؟ اسمع وأشوف».

طارق يحيى: واقعة تحذير المدرب من لاعب حدثت معي

وفجر طارق يحيى مفاجأة، مؤكدًا أن موقفًا مشابهًا حدث معه خلال توليه تدريب أحد الأندية، موضحًا أن الحكم سمير عثمان سبق أن حذره من أحد اللاعبين وإمكانية طرده حال تكرار المخالفة.

وقال: «هي حصلت معايا.. عمر يا سمير عثمان، كنت ماسك طلائع الجيش تقريبًا مش مصر المقاصة، كان ييجي يقولي نبه ده هيطرد».

وأضاف: «أنا شايف الموضوع عادي جدًا وبتحصل عادي. لو ده حصل فعلا من محمد معروف أنا لازم أحترمه.. ليه أقطع فيه مش فاهم».

وأشار طارق يحيى إلى أن قيام الحكم بتحذير الجهاز الفني أو الإداري من لاعب معرض للحصول على بطاقة أخرى، إذا ثبت حدوثه، لا يستوجب الهجوم على الحكم، قائلًا: «هو إنسان يا بني عادي.. هي علشان مع الأهلي هاجت، ولو مع الزمالك برضه تهيج، لكن لو نادي تاني مش هيحصل حاجة».

طارق يحيى: ابعدوا عن السوشيال ميديا

وشدد طارق يحيى على ضرورة عدم تحويل الواقعة إلى صراع بين جماهير الأهلي والزمالك، مطالبًا بالابتعاد عن السوشيال ميديا وعدم الإساءة إلى الحكام قبل ظهور الحقيقة.

وقال: «ليه الموضوع يروح في سكة زمالك وأهلي.. ابعدوا عن السوشيال ميديا».

وتابع: «ده أنا لازم أقدر الحكم وأحترمه.. مش أهينه وأهاجمه».

واقعة الحكم الدولي محمد معروف ووائل جمعة طارق يحيى الأهلي

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