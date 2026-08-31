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اتحرك قبل ما نشتكي.. لجنة الحكام تشكر «الأعلى للإعلام» لاستدعائه ممثل قناة بسبب مخالفة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اتحرك قبل ما نشتكي.. لجنة الحكام تشكر «الأعلى للإعلام» لاستدعائه ممثل قناة بسبب مخالفة

المهندس خالد عبد العزيز
المهندس خالد عبد العزيز
محمد صبيح

تقدمت لجنة الحكام بخالص الشكر والتقدير للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لاستدعائه الممثل القانوني لإحدى القنوات لجلسة استماع، على خلفية مخالفة إعلامية، مؤكدةً أن قرار المجلس يعكس حرصه على ضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على القيم المهنية.

لجنة الحكام تشيد بقرار الأعلى للإعلام

وأشادت اللجنة بالقرار الاستباقي للمجلس، مؤكدةً أنها كانت بصدد اللجوء إليه لاتخاذ ما يلزم تجاه الواقعة، إلا أن القرار جاء سريعًا، وهو ما تثمنه اللجنة وتشيد به.

وأكدت لجنة الحكام حرصها الكامل على التعامل مع جميع الوقائع والملاحظات المتعلقة بالتحكيم بكل شفافية وموضوعية، مع الالتزام بالتحقق من الحقائق قبل إصدار أي أحكام أو تداول معلومات غير دقيقة.

وأهابت لجنة الحكام بجميع عناصر المنظومة الرياضية والإعلام والجماهير، مساندة التحكيم المصري، والحرص على عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة؛ لما لذلك من تأثير سلبي على منظومة كرة القدم المصرية.

لجنة الحكام مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضبط المشهد الإعلامي الأعلى للإعلام

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