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درجة ثالثة | أول تعليق لـ أشرف خضر بعد استقالته من تدريب الإسماعيلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

درجة ثالثة | أول تعليق لـ أشرف خضر بعد استقالته من تدريب الإسماعيلي

اشرف خصر
اشرف خصر
حسام الحارثى

تحدث أشرف خضر، المدير الفني للإسماعيلي، عن أسباب تقدمه باستقالته من منصبه، مؤكدًا أن الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها الفريق أصبحت صعبة، بالتزامن مع استمرار أزمة القيد التي تهدد مستقبل الدراويش.

وقال خضر عقب تقديم استقالته: «الضغوط الجماهيرية صعبة، وأزمة القيد تهدد الإسماعيلي بالهبوط إلى الدرجة الثالثة».

وأوضح المدير الفني أن الظروف الحالية التي يمر بها الإسماعيلي جعلت مهمته مع الفريق أكثر صعوبة، خاصة في ظل أزمة القيد وعدم القدرة على تدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب، وهو ما يضع النادي أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي استقالة أشرف خضر في توقيت صعب بالنسبة للإسماعيلي، الذي يسعى للخروج من أزماته الفنية والإدارية والعودة إلى الاستقرار، وسط مخاوف من استمرار تأثير أزمة القيد على مسيرة الفريق.


 

الإسماعيلي اشرف خضر صدي البلد الدوري

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