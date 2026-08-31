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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاد جريشة : لو أنا رئيس لجنة الحكام سأذيع التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي وزد

جهاد جريشة
جهاد جريشة
حمزة شعيب

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، ان القرار الأفضل للجنة الحكام الحالية هو اذاعة التسجيل الصوتي الخاص بمباراة الاهلي وزد على الصفحة الرسمية للاتحاد.

وقال جهاد جريشة في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: فيما يخص تصريحات كريم حسن شحاتة، الأفضل هو اذاعة التسجل الصوتي الخاص بمباراة الاهلي وزد بالصوت والصورة للرد على المشككين.

واضاف: وقت تواجدي في اللجنة السابقة وقت واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، قلت لمسؤولي الاهلي وقت واقعة مباراة سيراميكا لو أنا رئيس لجنة الحكام كنت سأعلن تسجيل غرفة الفار إلى الجميع ولكن ليس كان قراري والقرار في يد لجنة الحكام واتحاد الكرة.

وتابع: ادعم التحكيم المصري ولكن إذا كانت هناك سلبيات سأتحدث عنها، والإيجابيات سنشيد بها، وحال الإخفاق اعتقد ان الخبير الاجنبي سيعود مرة أخرى لرئاسة لجنة الحكام.

جهاد جريشة التحكيم الدوري المصري الأهلي

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