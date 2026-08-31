جلسة صلح بين مصطفى كامل وطارق الشناوي بنقابة الصحفيين

تعقد نقابة الصحفيين، جلسة صلح بين الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والناقد الفني طارق الشناوي، في محاولة لإنهاء الخلاف القائم بينهما وتهدئة الأوضاع.

وكشف مصدر مسؤول ان هناك اتصالات تمت من صحفيين للصلح بينهم وحصل كل واحد من الطرفين فرصة كاملة للرد

وأضاف أن اتصالات جرت خلال الفترة الماضية من جانب عدد من الأصدقاء المشتركين، بينهم شخصيات داخل نقابة الصحفيين، بهدف احتواء الخلاف وتهدئة الأوضاع بين الطرفين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسة صلح تجمع مصطفى كامل وطارق الشناوي، اليوم الاثنين، داخل مقر نقابة الصحفيين، لبحث الخلاف ومحاولة الوصول إلى تهدئة وإنهاء الأزمة.