بعد سبق صدي البلد .. المستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولي المستشار محمد عادل، مهمة العمل متحدثاً رسمياً باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلفاً لزميله المستشار محمد الحمصاني، الذي سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

المستشار محمد عادل

يذكر أن المستشار محمد عادل محمد علي حسانين، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعاد مؤخراً من جنيف، حيث كان ضمن الوفد المصري الدائم، وسبق له العمل بالبعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية في كل من هانوي والكويت، فضلاً عن عمله بمكتب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية قبل نقله إلى البعثة في جنيف، وهو ما أكسبه خبرة كبيرة في التعامل مع وسائل الإعلام، كما سبق له العمل في القطاع البرلماني بوزارة الخارجية، وكذلك ضمن الوفد المصري بجامعة الدول العربية.

كان موقع صدى البلد قد نشر علي لسان مصادر مطلعة أنه تم اختيار المستشار محمد عادل متحدث باسم مجلس الوزراء خلفا للمستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء والذي أصدر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية قرار بتعيين المستشار محمد الحمصاني نائبا لمساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية بدءا من الغد أول سبتمبر.

وتولي المستشار محمد الحمصاني منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في وزارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.