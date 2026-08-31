بطاطس مهروسة.. طريقة عمل الماش بوتيتو

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمى على الفيسبوك، طريقة عمل الماش بوتيتو (البطاطس المهروسة) .

طريقة عمل الماش بوتيتو (البطاطس المهروسة) ..

المقادير:

½ كيلو بطاطس

2 ملعقة كبيرة زبدة

½ كوب لبن دافئ تقريبًا

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

طريقة عمل الماش بوتيتو (البطاطس المهروسة) ..

1. نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات، ثم نسلقها في ماء به رشة ملح حتى تنضج تمامًا.

2. نصفي البطاطس جيدًا ونهرسها وهي ساخنة حتى تصبح ناعمة.

3. نضيف الزبدة واللبن الدافئ تدريجيًا مع التقليب حتى نحصل على القوام الكريمي المطلوب.

4. نتبل بالملح والفلفل الأسود ونقلب جيدًا.

5. تقدم ساخنة، ويمكن وضع قطعة صغيرة من الزبدة على الوجه ورشة بقدونس للتقديم.