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أحمد بلال يهاجم منتقدي الأهلي بسبب محمد معروف: بدري أوي على الحاجات دي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال يهاجم منتقدي الأهلي بسبب محمد معروف: بدري أوي على الحاجات دي

جمعة وكريم ومعروف
جمعة وكريم ومعروف
محمد بدران

هاجم أحمد بلال، مقدم برنامج «هنا الأهلي» عبر قناة النادي الأهلي، ما وصفه بالترويج المبكر لأزمات تحكيمية تستهدف الفريق، مؤكدًا أن ما يحدث يأتي في بداية الموسم للضغط على الأهلي وحكام المباريات.

وقال أحمد بلال: «بدري أوي أوي على الحاجات اللي بيروجولها من أول الموسم دي»، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام والأهلي قررا التصعيد ضد ما تم تداوله في وسائل الإعلام المصرية.

وأضاف: «هما من أول يوم عايزين يحطوا الأهلي في حتة مش مظبوطة»، مؤكدًا أن الهدف من هذه التحركات، من وجهة نظره، معروف للجميع.

وتابع: «اللي بيحصل كلنا عارفين الهدف منه، هما شافوا الأهلي بيكسب أول ماتشين بأداء جيد، وبالتالي إيه اللي ممكن نعمله عشان نحبط النادي الأهلي من بداية الموسم وما يكملش استفاقته؟».

وأوضح بلال أن الضغط على الحكام بدأ مبكرًا، قائلًا: «يبتدوا يعملوا ضغط على الحكام من أول السيزون».

أحمد بلال يفتح النار بسبب محمد معروف

وتساءل أحمد بلال عن موقف الحكم محمد معروف، مستشهدًا ببعض الوقائع السابقة، قائلًا: «مش ده محمد معروف اللي السنة اللي فاتت طرد محمد هاني والأهلي كسبان 4-0 بحجة تضييع الوقت؟».

وأضاف متسائلًا: «مش ده الحكم اللي قعد يتنطط وهو بيحتفل بهدف الزمالك؟».

واختتم أحمد بلال حديثه بتساؤل ساخر حول موقف محمد معروف من الأهلي: «هل محمد معروف اتقلب مرة واحدة وقلبه مع الأهلي وبقت مصلحة الأهلي تهمه؟».

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