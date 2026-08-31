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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
أحمد إبراهيم

حرص عدد من النجوم منهم محمود قابيل وبسمة والموسيقار عمرو سليم على وداع ابنة الفنانة نجلاء فتحي وحضور الجنازة التى أقيمت فى مسجد عمر بن عبد العزيز وذلك وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين. 

تفاصيل تأجيل جنازة ابنة نجلاء فتحي

وقررت أسرة الفنانة نجلاء فتحي إقامة مراسم تشييع جثمان ابنتها ياسمين أبو النجا اليوم بعد أن كان من المقرر لها أمس. 

تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة هليوبوليس، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء. 

وتم تأجيل تشييع جثمان ابنة نجلاء فتحي بسبب تأخر أسرة الراحلة فى الانتهاء من جميع إجراءات الغسل، بينما ظل الجثمان داخل المستشفى، لحين خروجه والتوجه به إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة. 

من هى ياسمين أبو النجا 

وتعد ياسمين سيف أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحى، وحرصت طوال حياتها على الابتعاد عن الأضواء والوسط الفنى، مفضلة أن تعيش حياتها بعيدًا عن الشهرة التى ارتبطت بوالدتها.

وكان من أبرز ظهوراتها النادرة ظهورها برفقة طليقها المخرج خضر محمد خضر خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى عام 2020، فى ظهور لافت لها بعيدًا عن طبيعة حياتها التى اتسمت بالخصوصية.

نجلاء فتحي الفنانة نجلاء فتحي بسمة محمود قابيل عمرو سليم

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بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

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